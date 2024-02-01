Китайская компания Xiaomi уже не позиционирует себя только как производитель телефонов. Сегодня компания способна предоставить потребителю широкий ассортимент инновационных продуктов. Среди прочего ассортимента выделяются телевизоры. Если вы заинтересованы в лаконичном и привлекательном телевизоре за приемлемую стоимость, то Xiaomi Mi TV P1 или A2 то, что вам необходимо. Купить качественный технологичный телевизор с доставкой в СПб, Москве предлагает интернет-магазин Kasla.ru.

Что представляет собой модель современных телевизоров Xiaomi Mi TV

Xiaomi представляет линейку телевизоров, имеющих различные диагонали – 32, 43, 50 или 55 дюйма. Каждая модель, кроме 32 дюймовой, обладает 4К разрешением. Модельный ряд предлагает различные ценовые сегменты – от бюджетных до средних.

Mi TV P1 или A2 является обновленной версией серии Mi TV 4. Основной визуальной фишкой новой модели стал экран без рамки. Во внутренней начинке также можно найти изменения. Новый чипсет обеспечил модели большую отзывчивость и скорость. Теперь телевизор поддерживает стандарты Dolby Vision и HDR10.

Важной особенностью нового устройства Сяоми стала возможность применения телевизора в качестве главного умного экрана в доме.

Преимущества моделей Сяоми Ми ТВ

Безрамочный дизайн. Безрамочная компоновка позволяет обеспечить развернутые углы обзора (до 180°) и более реалистичное изображение для комфортного восприятия изображения.

Великолепное разрешение экрана в формате 4K Ultra HD. Реалистичность картинки с максимальной детализацией и глубиной эффектов.

Поддержка Dolby Vision и HDR10. Расширение динамического диапазона позволяет еще больше детализировать цветовую гамму, контрастность, насыщенность.

Применение технологии MEMC. Обеспечивает большую плавность изображений во время быстро меняющихся кадров и исключение «вибрирующих» эффектов.

Android TV. Простота погружения в мультимедийный мир развлечений с самой популярной мобильной операционной системой.

Использование голосовых команд. Голосовой помощник от Google позволяет выполнять задачи при помощи голосового управления на удалении до 3 метров от устройства.

Четырехъядерный процессор. Благодаря системе хранения данных 2 Гб + 16 Гб обеспечивается плавность работы и возможность установки большого количества развлекательных приложений.

Где выгодно заказать телевизор Xiaomi в Санкт-Петербурге и Москве

Торговая площадка Kasla.ru предоставляет отличную возможность заказать Mi TV P1 или A2 с максимально возможным набором функций по выгодной цене. Чтобы оформить заказ вам достаточно лишь выбрать модель с подходящими характеристиками. Процесс заказа очень прост – онлайн, следуя инструкциям системы, или по телефону. Цены определены размерами диагонали экрана и функциональностью.

Если требуется консультация, то менеджеры компании помогут подобрать оптимальную модель в соответствии с вашими предпочтениями и бюджетом.

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